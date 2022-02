Izla a 18 ans et vit à Bruxelles. Issue d’une famille de plusieurs chanteurs et musicien, elle est l’aînée de 5 enfants. Après avoir longtemps vu son père se produire en tant que chanteur professionnel et avoir pris des cours de piano, elle a décidé de s’inscrire à The Voice Belgique et tenter, elle aussi, de devenir une professionnelle de la musique. Afin de réaliser son rêve, cette étudiante en rhéto a décidé d’interpréter "No Time To Die" lors des Blind Auditions de cette saison 10. Suite à cette audition, elle a eu l’honneur d’intégrer l’équipe du coach Christophe Willem.