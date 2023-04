L’émission « The Maury Show » est une télé-réalité où un père présumé d’un enfant fait un test de paternité devant un public qui attend de savoir s’il est le père biologique… Ou pas. @pierluxx s’est demandé comment ça se fait qu’on crée du contenu avec tout et n’importe quoi ? Pourquoi le « culte du banal » s’est immiscé dans l’art et dans les médias ?