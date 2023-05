Tu suis l’actualité du Soudan ? Il y a une guerre entre deux généraux, Abdel Fattah al-Burhan et Mohamed Hamdan Dagalo (ou Hemeti pour les intimes), et leurs armées respectives. Tout a commencé en 2019, quand ils ont renversé l’ancien président Omar el-Béchir et ont formé un Conseil de transition militaire qui devait préparer le terrain pour des élections démocratiques. Mais en 2021, au lieu de penser à l’intérêt du pays, les deux généraux ont commencé à se battre pour le pouvoir. Depuis, il y a des affrontements violents entre leurs armées, ce qui a causé des centaines de morts, une augmentation de la criminalité et des pénuries de nourriture et de carburant. Il y a eu un déplacement massif de personnes à l’intérieur du pays et vers les pays voisins. En plus de tout ça, il y a des enjeux régionaux et internationaux très forts, notamment pour les ressources du pays, qui intéressent de nombreux pays comme les États-Unis, Israël, la Russie, l’Égypte, l’Ethiopie et l’Arabie Saoudite. La population réclame un changement rapide vers un gouvernement civil et démocratique, mais pour l’instant, la situation est encore très instable et il n’y a pas de paix en vue.