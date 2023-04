IZI NEWS - La fin du dollar ? Est-ce que notre monde pourrait changer complètement ?

Les BRICS, qui regroupent le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, ont pour la première fois de leur histoire une économie plus importante que le G7. Ils ont créé leur propre banque de développement et pourraient envisager de créer leur propre monnaie pour concurrencer le dollar américain. Si cela se produit, cela pourrait remettre en question l'équilibre des pouvoirs géopolitiques, l'influence culturelle et sociale, et même la participation des pays occidentaux dans les organisations internationales. IZI se demande si c'est la fin du dollar ? Est-ce que notre monde pourrait changer complètement ?