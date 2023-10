Ce week-end, le Hamas a lancé une offensive surprise contre Israël. Les combats se poursuivent et ont déjà fait plus plusieurs milliers de morts côté israélien et palestinien.

Comment on en est arrivé là ? Et d’où vient l’origine de ce conflit qui dure depuis beaucoup trop longtemps ?

@pierluxx nous raconte tout ça dans ce Izi spécial.