IZI NEWS – L’entraîneur du PSG accusé de racisme

Le journaliste Romain Molina a publié une vidéo dans laquelle il partage ce qui pourrait être un mail de Julien Fournier, ex-directeur sportif de l’OGC Nice, dans lequel il accuse l’actuel entraîneur du PSG, Christophe Galtier, d’avoir eu des propos racistes quand il était entraîneur à Nice.

L’entraîneur du PSG, Christophe Galtier a reçu vendredi le "soutien" du club de la capitale française, affirmant être "profondément choqué", lors d’une conférence de presse tenue à la veille du match contre Lens en Ligue 1.

"Je suis profondément choqué par les propos que l’on me prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurtent au plus profond de mon humanité", a réagi le coach.

"Le club soutient Christophe Galtier et souhaite que la vérité soit établie par la justice", avait expliqué l’attaché de presse du club juste avant la prise de parole de Galtier.

Sur le plan judiciaire, une enquête préliminaire a été ouverte pour des soupçons de "discrimination fondée sur une prétendue race ou l’appartenance à une religion" après les accusations visant l’ancien entraîneur de l’OGC Nice et actuel entraîneur du PSG Christophe Galtier, a indiqué vendredi le procureur de Nice sur Twitter.