Le FC Barcelone est accusé d’avoir payé plus de six millions d’euros à l’entreprise de Jose Maria Enriquez Negreira pour influencer des décisions arbitrales en leur faveur. Le Real Madrid s’est porté partie civile dans l’affaire et a même accusé le club catalan d’avoir été favorisé par Franco pendant la dictature. Mais d’où vient cette rivalité entre ces deux équipes ? @pierluxx t’explique tout ça !