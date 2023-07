Ixelles : un antisémite notoire bientôt remplacé par une héroïne de la Résistance ?

C’est une petite rue tranquille, dans un quartier plutôt chic. Une rue qui part de la place Brugmann, à Ixelles, pour remonter en pente douce et déboucher dans la rue Vanderkindere, à Uccle. Une rue sans histoire. Mais dont le nom, lui, évoque des histoires. Pas toujours très jolies.

La rue Edmond Picard

Bienvenue rue Edmond Picard ! Ceux qui y habitent ou qui y passent n’y pensent pas forcément, mais Edmond Picard, avant d’être une rue, était un homme. Un avocat, qui a vécu au tournant du 20e siècle. Membre du Parti Ouvrier Belge, l’ancêtre du Parti socialiste, Picard défendait les opprimés. À condition qu’ils aient la bonne couleur de peau et la bonne religion. Car, il l’a écrit, à ses yeux les Noirs étaient des "singes" et les Juifs des "parasites". Bref, Picard était raciste, antisémite et fier de l’être.

Autant dire que savoir qu’une rue porte son nom embêtait quelque peu les édiles communaux. Il y a deux ans, lors d’un collège communal commun qui réunissait bourgmestres et échevins d’Ixelles et d’Uccle, le bourgmestre ucclois a proposé de débaptiser la rue. Une proposition qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, même s’il a fallu un peu de temps, puisque, à présent, Ixelles propose de lui donner le nom d’Andrée Geulen.

A la tête d’un réseau qui a sauvé 3000 enfants juifs

Andrée Geulen, c’est l’opposée absolue de Picard. Cette enseignante avait une vingtaine d’années à peine quand, vers 1942, elle a compris la terrible menace qui pesait sur ses élèves juives. Elle a commencé à chercher des hébergements en lieu sûr pour quelques enfants. Puis, de fil en aiguille, elle s’est retrouvée cheville ouvrière d’un réseau qui a sauvé quelque 3000 enfants. Elle-même aurait été responsable du sauvetage de 300 garçons et filles promis, sans elle, à la mort. Andrée Geulen, citoyenne d’honneur d’Ixelles, est morte en 2022, à l’âge respectable de 100 ans.

Les deux collèges communaux ont donc marqué leur accord pour débaptiser la rue Edmond Picard. Reste que l’opération est longue et risque d’être compliquée.

Il faut d’abord demander l’avis de la Commission royale de toponymie et dialectologie. Comme on est à Bruxelles, région bilingue, il faut demander l’avis des Commissions flamande ET francophone. Or, petit souci, la Commission francophone explique, dans une brochure très complète, qu’il est déconseillé de changer un nom de rue. Parce que ça complique sérieusement la vie de ses habitants, obligés de mettre à jour tous les documents administratifs.

Pas uniquement rendre hommage

La brochure précise même : "On ne change pas un nom de rue uniquement parce que l’on veut rendre hommage à une personnalité". Mais Christos Doulkeridis (Ecolo), le bourgmestre d’Ixelles, a la réponse à cette objection : "Nous ne voulons pas uniquement rendre hommage à une personnalité. Nous voulons aussi effacer le nom d’une personne dont les opinions sont à l’opposé de nos valeurs actuelles."

L’avis de la Commission pourrait être rendu d’ici un mois ou deux. Mais, s’il est obligatoire de le demander, il n’a rien de contraignant. En clair : les communes doivent écouter la Commission. Elles ne doivent pas forcément suivre ses recommandations.

Deuxième obstacle : les habitants. Ils doivent être consultés. La forme de la consultation n’est pas encore définie, ni si elle se déroulera de la même manière dans les deux communes. Et quid si la majorité des habitants renâclent devant les complications administratives qu’un tel changement entraînera et demandent à ne rien changer ?

Doulkeridis poursuit : "Ce serait normal que les citoyens qui sont aujourd’hui dans cette rue s’expriment. En même temps, nous avons la conscience d’être face à des choix historiques qui s’inscrivent dans le temps long. On ne peut donc pas s’enfermer uniquement dans le point de vue de personnes qui auront été mobilisées à un moment précis de l’histoire. Mais leur opinion sera une pièce constitutive du dossier."

En fin de compte, ce sera aux deux conseils communaux, ceux d’Ixelles et d’Uccle, à prendre la décision. Christos Doulkerdis espère que la rue Andrée Geulen pourra être inaugurée d’ici six mois. D’autres sources proches du dossier ne partagent guère son enthousiasme et craignent fort de ne rien voir avant les prochaines élections communales, en octobre 2024.