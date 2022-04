Ixelles : les créateurs du Wolf vont ouvrir un nouveau food market à Saint-Boniface

"C’est un espace important avec trois plateaux de 1000 mètres carrés chacun. Au rez-de-chaussée, nous allons créer une rue intérieure pour pouvoir passer de la rue Francart à la rue Saint-Boniface, tout en traversant le food market. La capacité d’accueil sera de 800 à 1000 personnes."

Pourquoi investir dans ce quartier de la Région bruxelloise, entre la chaussée de Wavre et la chaussée d’Ixelles, en plein Matongé, où plusieurs établissements horeca sont déjà présents ? "Bruxelles est une succession de villages avec des populations tout à fait différentes. Ce week-end au Wolf, nous avons accueilli énormément de touristes. Porte de Namur, la population est toute autre. A Boitsfort, c’est encore autre chose. Ce sont donc à chaque fois des publics cibles totalement différents qui adhèrent tous à une nouvelle façon d’aller au restaurant, de consommer."

Nous repensons la façon de manger au restaurant

"Nous repensons la façon de manger au restaurant", ajoute Thierry Goor. "Pas mal de secteurs ont opéré un tournant. Quand on voit l’habitation, pas mal de jeunes sont aujourd’hui beaucoup plus enclins à se tourner vers les cohabs, les cohabitations. Cette idée de partage que l’on retrouve dans les cohabs et les food markets est un élément fondamental de ce que la société demande aujourd’hui. Se retrouver dans un lieu où on peut partager des choses est devenu quelque chose d’essentiel notamment au vu du contexte climatique, sanitaire, etc."

La crise du Covid a fait mal à l’horeca. Le Wolf a dû fermer à plusieurs reprises suite aux décisions gouvernementales. Le pari reste donc risqué pour les investisseurs. "Evidemment que le covid a été une catastrophe. Evidemment que les aides de la Région bruxelloise ont été plus que limitées. Pour une machine comme le Wolf, cela a été compliqué. Cependant, toute crise a du bon. Nous avons pu nous réinventer, réfléchir à d’autres projets comme celui d’Ixelles."

Samedi dernier, "nous avons accueilli 5500 personnes au Wolf. C’est dire si nous avons repris les couleurs d’avant covid. Nous sommes donc plus que satisfaits et confortés dans l’idée que le food market est le type de restauration du futur parce que rapide, pas cher, diversifié, convivial, convient à toutes les cibles, jeunes comme plus âgés. C’est un modèle qui fait ses preuves dans le monde. Et à Bruxelles, il fonctionne correctement."