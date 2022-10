Ixelles : le Styx, minuscule cinéma de quartier va renaître de ses cendres

Si le Styx nouvelle formule proposera bien encore des films et du cinéma art et essais dans les années qui viennent, il va aussi se diversifier. "On sait que ce n’est pas le cinéma qui va faire vivre le projet", explique le futur exploitant des lieux Zyed Ayachi. "C’est pour ça qu’on proposera aussi du stand up à l’étage et un petit bar. On accueillera aussi des écoles et des associations pour des activités. Cela nous permettra d’obtenir des subsides de la part de la commune et de la région et cela nous permettra aussi d’avoir un rôle d’éducation et de transmission à l’égard des jeunes. On veut vraiment faire partie du quartier, être au contact des habitants. On pense aussi, pourquoi pas, relancer des séances avec des films d’horreur ou de série B les vendredis et/ou samedis soirs, comme cela se faisait à la grande époque des cinémas de quartier. On a beaucoup de projets".

A la commune d’Ixelles, on a également le sourire. "Lorsqu’il a fermé, on ne pensait pas que ce cinéma pourrait rouvrir un jour", explique Yves Rouyet l’échevin de l’urbanisme. "Mais grâce à cette fondation, qui voulait maintenir le Styx et éviter que ce soit un promoteur qui rachète et transforme le bâtiment en logements, c’est bien le cas ! A partir du moment où les deux salles sont petites avec environ 35 personnes maximum, on ne voit pas comment cela pourrait créer des nuisances, même si le quartier est résidentiel. Il ne devrait pas y avoir de gros rassemblements sur le trottoir à l’extérieur. Après, pour nous la commune, c’est très intéressant puisque le cinéma va proposer des films alternatifs, qu’on ne retrouve pas dans les gros complexes. Il va aussi proposer des activités aux écoles et va venir enrichir l’offre culturelle qui est déjà importante à Ixelles au kilomètre carré".