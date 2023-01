Ixelles : le bar "El Café" a fermé définitivement ses portes

Ce bar, situé au Cimetière d'Ixelles, avait fait parler de lui en 2021, lorsque deux filles avaient affirmé avoir été droguées puis violées ou agressées sexuellement dans deux bars du cimetière d’Ixelles. Elles avaient mis en cause un serveur qui travaillait dans ces établissements qui appartenaient au même propriétaire.

Le mouvement #Balancetonbar était né : d'autres témoignages suivent, un compte Instagram est lancé. Il s’appelle #BalanceTonBar : c'est sur la plateforme que les langues se délient. Et les témoignages ne concernent plus uniquement El Café et le Waff. Les témoignages rapportent des situations où des agresseurs droguent leurs victimes avant de s’en prendre à elles. Le mouvement devient un véritable phénomène de société, qui se répand jusqu'à la France ou à l'Espagne. En quelques mois, il fait le tour du monde.

Entre décembre 2021 et avril 2022, un questionnaire a été rempli par 826 femmes entre 18 et 30 ans fréquentant la place Flagey et/ou le Cimetière d’Ixelles. L’analyse de ses résultats révèle des chiffres saisissants : 4 femmes sur 10 expliquent avoir subi des attouchements, plus d'une femme sur 10 a été droguée à son insu, 6 femmes sur 10 ont été au moins une fois suivies avec insistance.