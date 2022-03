Ixelles : la construction de la nouvelle caserne de pompiers " Delta " devrait débuter à la fin de l’année

Le permis d’urbanisme pour la construction d’une nouvelle caserne de pompiers sur le Boulevard du Triomphe à Ixelles a été obtenu. La future caserne sera plus grande, plus efficace et plus durable selon le secrétaire d’Etat en charge du Siamu, Pascal Smet. Elle sera construite à deux pas de la caserne devenue trop petite et trop vétuste pour être rénovée. Les services pourront donc continuer à fonctionner pendant les travaux.

Le nouveau bâtiment sera trois fois plus grand avec une superficie de 2700 m2 répartis sur cinq étages. " Il y aura l’espace nécessaire pour accueillir trois types de véhicules d’incendie, deux véhicules destinés aux petites interventions, quatre ambulances, les équipes jusqu’à 20 pompiers et leur équipement précise " le communiqué.

Le projet prévoit une série de nouveautés. Le dortoir a été remplacé par des chambres séparées pour deux personnes. Il y aura également des zones de décontamination spéciales pour les personnes revenant d’intervention. Une tour d’exercice sera par ailleurs intégrée au bâtiment.

Une caserne résolument verte

Le nouveau bâtiment arborera une couleur verte et il sera économe en énergie grâce à des panneaux photovoltaïques et une pompe à chaleur. " Tous les toits seront des toits verts, à la fois intensifs et extensifs, dotés d’une couche de rétention d’eau de 6 cm qui facilitera l’entretien. L’eau de pluie sera utilisée pour arroser les plantes, alimenter les douches et la chasse d’eau des toilettes. Les eaux grises des lavabos seront également réutilisées ".

Les travaux devraient débuter à la fin de l’année 2022.