Ixelles : feu vert pour la verdurisation des places Flagey et Sainte-Croix

La place Flagey et sa voisine la place Sainte-Croix devraient bientôt s’offrir un lifting "rafraîchissant". La commune d’Ixelles vient en effet d’obtenir le permis en vue de végétaliser ces espaces et d’y aménager des jeux d’eau. Le but est d’améliorer la qualité de vie dans le quartier et en particulier de lutter contre les îlots de chaleur ressentis dès que les températures grimpent. Fini donc des places dallées et donc largement minérales. Place aux massifs, arbustes et arbres adaptés à la localisation (une couche de terre avait été prévue au-dessus du parking / bassin d’orage qui se trouve sous la place). Environ 80 arbres d’essences différentes seront plantés avec pour mission d’offrir de l’ombre en été.