Ixelles : des travaux de sécurisation des tunnels Bailli et Vleurgat programmés cet été

Il faut renforcer les toitures des tunnels Bailli et Vleurgat à Ixelles. C’est ce qui ressort des inspections réalisées l’année dernière par Bruxelles-Mobilité. Elles indiquent une aggravation des problèmes de corrosion au niveau des têtes d’ancrage des câbles de précontrainte des toitures. "Ça veut dire que si rien est entrepris, à moyen terme, il y a le risque d’une rupture de la toiture. Evidemment, c’est quelque chose qu’on souhaite anticiper. On ne veut prendre aucun risque. Et donc on prévoit l’étançonnement cet été pour renforcer la toiture de l’intérieur. J’ajoute que s’il y avait un risque d’effondrement à court terme, le tunnel ne serait pas ouvert à l’heure actuelle. Donc on est ici dans la prévention", précise Camille Thiry, porte-parole de Bruxelles-Mobilité.

Embarras de circulation

Pratiquement, cet été les tunnels seront fermés par phase. Autrement dit, on pourra toujours circuler dans les deux sens mais parfois sur une seule bande et parfois via une déviation en surface.

Après le chantier, les étançons qui auront été placés à l’intérieur des tunnels limiteront de facto la circulation à une bande dans chaque sens. Ils resteront en place jusqu’à la rénovation complète des ouvrages qui démarrera à l’horizon 2027. Car il ne s’agit ici que d’une solution provisoire.