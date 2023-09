Ixelles : après les événements dans le camp de migrants places Flagey, 80 places libérées par la Région

Vendredi soir, une centaine de demandeurs d’asile ont installé un camp d’une soixantaine de tentes sur la place Flagey, aidés par une dizaine d’associations telles que Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers (Ciré) et le réseau Solidaris.

Ce campement a été mis sur pied en raison de la situation "particulièrement explosive" à Bruxelles.

Fin août, la secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor, annonçait que les hommes seuls ne seraient temporairement plus accueillis dans le réseau Fedasil. Mercredi, le Conseil d’État jugeait que cette décision ne respectait pas le droit à l’accueil, conféré à tous les demandeurs par la loi du 12 janvier 2007.

Nicole de Moor a alors déclaré dans une publication sur X, qu’elle ne modifierait pas sa politique, malgré les multiples condamnations.