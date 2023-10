IVG, droits LGBT, État de droit, solidarité avec l’Ukraine…  : la coalition civique de Tusk prépare un virage à 180° pour la Pologne

Le pouvoir du PiS avait calqué son programme sur les questions éthiques sur les positions défendues par l’Église catholique et un clergé des plus conservateurs. Le changement au pouvoir va aussi poser sur ces questions-là, et plus particulièrement sur la question de l’IVG et des droits des personnes LGBTQIA + :

"Il y aura évidemment toutes les questions liées à l’avortement. […] Il y aura sans doute débat. Les trois membres de la coalition au pouvoir ne sont certainement pas exactement sur la même ligne. Tous veulent libéraliser la loi actuelle, mais jusqu’où ? Je pense que ça sera une question de gouvernement. Un autre enjeu sera évidemment celui du droit des LGBT +. Ils cesseront d’être montrés du doigt et verront sans doute certains droits leur être accordés. Donc c’est vraiment le retour de la Pologne dans l’Union européenne", insiste le professeur.