Ives Serneels, sélectionneur national : "J’espère que les gens en Belgique sont fiers des Red Flames"

Immense désillusion pour les Red Flames. Alors qu’elles tenaient la dragée haute à la Suède (2e nation mondiale) et filaient vers des prolongations où rien n’est jamais impossible, les Belges ont concédé un but dans les toutes dernières secondes du match. Un coup de boutoir, qu’on ne redoutait presque plus, qui scelle l’élimination des Flames et laisse évidemment un monstrueux goût de trop peu dans les bouches de tout le monde.

"C’est quelque chose qu’on ne veut évidemment jamais vivre" entame Ives Serneels, le sélectionneur belge au moment de donner son ressenti au micro d’Erik Libois. Logiquement défait par ce scénario cruel, le sélectionneur soulignait logiquement la prestation héroïque de ses joueuses : "Oui, il y a plus de possession de balle pour la Suède, mais elles ne se sont pas forgées de très grandes occasions. Elles avaient l’avantage sur les phases arrêtées, les seconds ballons et les frappes de loin mais bon… le minimum pour l’équipe, c’était de jouer les prolongations ce soir."