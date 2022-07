Ives Serneels (Red Flames) à 24 heures du match historique contre la Suède : "La clé ? Réussir notre début de match"

" On ne ressent pas de stress particulier " enchaîne au même micro de la RTBF Justine Vanhaevermaet, la marathonienne de l’entrejeu belge... qui a encore couru 12 km face à l’Italie ! " Après notre succès contre l’Italie, on a un peu fêté mais dès le mardi, on a tourné le bouton. On est bien conscientes que c’est une chance unique d’aller plus loin. Sur le papier, la Suède est bcp plus forte : cette équipe brille dans tous les grands tournois (NDLA : la Suède est 2e au ranking FIFA et meilleur nation européenne) et ses joueuses jouent dans les plus grands clubs du continent. Mais on a prouvé qu’on avait aussi des qualités et un plan tactique efficace. On devra sans doute défendre beaucoup, mais on essayera de placer nos qualités offensives. Le même scénario que contre l’Islande ? (NDLA : la gardienne belge Nicky Evrard stoppe un penalty et dans la foulée, Justine Vanhavermaet marque le sien) Ca me convient très bien… (sourire) Mais du moment, qu’on gagne, tous les scénarios me vont ! "

Réponse demain, sur le coup de 23 heures, heure belge.