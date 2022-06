Ives Serneels : "Nous avons plus de onze joueuses prêtes pour l'Euro, je suis dans une position facile et difficile à la fois"

Les Red Flames, 19es au classement mondial, ont terminé leur série de matches de préparation à l'Euro féminin de football par une victoire 6-1 sur le Luxembourg (FIFA 113), mardi, à Lierre.

"On a demandé à toutes les joueuses de donner le maximum. Ce qui m’a le plus plu, c’est le fait que j’ai plus de onze joueuses qui peuvent jouer face à l’Islande. Ca me met dans une position facile et difficile à la fois (sourire). Le seul point négatif du soir, c’est le but encaissé. On a montré de l’envie dans les duels, c’est un point amélioré suite à la défaite face à l’Autriche. On s’est mis dans le rythme pour être prêt durant dix jours. Maintenant, place à la dernière période de la préparation. Tout le monde a pris les minutes nécessaires. Le groupe est fatigué, on se tourne vers un moment de repos. On a travaillé très dur, les joueuses savent que c’est nécessaire. On va donner un gros entrainement à quelques joueuses et les autres vont pouvoir récupérer. Jeudi et vendredi, ce sera une journée libre pour tout le monde. On va laisser un peu de repos aux joueuses, puis on devra être prêt samedi afin d’attaquer la dernière semaine avant l’Euro", a résumé Ives Serneels à notre micro après la rencontre.

"Davinia Vanmechelen (ndlr : trois buts et trois assists dans ce match) a beaucoup de qualités. Elle est parvenue à le prouver dans cette partie. Ca lui permet de prendre beaucoup de confiance, mais d’autres joueuses sont parvenues à en prendre également. Ca confirme que nous avons plus de onze joueuses qui seront prêtes pour la compétition importante qui nous attend. C’était difficile d’établir ma sélection, de trouver l’équilibre", a ensuite conclu le sélectionneur national.

Les Red Flames entameront leur Euro, dans le groupe D, le 10 juillet contre l'Islande (FIFA 17) à Manchester avant de défier la France (FIFA 3) quatre jours plus tard à Rotheram puis l'Italie (FIFA) le 18, à nouveau à Manchester.