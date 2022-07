Ives Serneels ému après la qualification des Flames : "Un résultat que tout le monde citera en exemple"

Les Red Flames sont qualifiées pour les quarts de finale de l’Euro de football ! Un résultat historique acquis grâce à une victoire 1-0 contre l’Italie ce lundi soir. Après un partage en demi-teinte face à l’Islande (1-1) et une défaite encourageante contre la France, les Flames ont décroché leur ticket au courage contre les Italiennes. Une rencontre et une victoire qui réjouissaient le coach national. Ives Serneels a répondu aux questions d’Erik Libois, envoyé spécial en Angleterre.

Le coach l’avoue il est ému : "Quand on voit la prestation de notre équipe aujourd’hui contre une bonne équipe comme l’Italie. Chaque joueuse s’est donnée à plus de 100% pour obtenir ce résultat. Je suis aussi satisfait de la manière de l’obtenir. Ça me donne de l’émotion. Je suis très très fier d’être coach de cette équipe des Red Flames."

Le suspens quant à la qualification a été total jusqu’aux derniers instants puisque l’Islande a égalisé dans l’autre rencontre (1-1 face à la France) mais le sélectionneur national n’a pas paniqué. "Non pas un seul instant. Ce n’était pas entre nos mains. On savait que si on gagnait on se rapprochait vraiment très fort de la qualification. Et c’est pour le football féminin en Belgique, pour chaque fille qui aimerait commencer à jouer : c’est un résultat que tout le monde citera en exemple."

Le coach n’est pas seulement satisfait du résultat mais également de la manière l’ont obtenu : "Je suis très content avec la prestation lors de ces trois derniers matches. Et c’est une qualification méritée. L’équipe a très bien commencé le match et la deuxième mi-temps. L’Italie pressait beaucoup en fin de match mais c’est normal."

Le prochain adversaire sera donc la Suède mais Serneels veut avant tout savourer cette qualification historique : "Tout le monde peut profiter ce soir mais le match contre la Suède sera une expérience incroyable pour chaque joueuse de la sélection."