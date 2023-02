Ives Serneels, coach des Flames, se projette sur la finale contre l'Angleterre : "Devant 25.000 personnes, un rêve"

2e match et 2e victoire pour les Red Flames dans cette Arnold Clark Cup. Après leur succès initial contre l'Italie, les filles d'Ives Serneels ont fait le job en s'offrant la Corée du Sud (2-1). Et ce, malgré avoir encaissé le but initial en 1e mi-temps. Forcément, les visages étaient donc plutôt détendus et satisfaits après la rencontre.

"C'était un match difficile à entamer. Elles ont marqué mais après on a bien su communiquer, on a formé un bon bloc" expliquait Tessa Wullaert, buteuse et élue joueuse du match après la rencontre. "On gagnait les 2e ballons, à la mi-temps c'était 1-1, et après en 2e mi-temps, on était la meilleure équipe."

Un constat partagé par le coach fédéral, Ives Serneels : "Après le but encaissé, la réaction de l'équipe a été très bonne. Le but qu'on marque avant la mi-temps est mérité. J'avais demandé de voir du mouvement et de créer des occasions, donc on mérite de gagner."

Mercredi, les Flames affronteront un morceau encore plus gros puisqu'elles devront se farcir l'Angleterre, elle aussi invaincue après ses deux victoires initiales : C'est cool de jouer une finale. Ce sera encore un autre niveau qu'aujourd'hui mais c'est pour ça qu'on joue ce tournoi. J'ai hâte de jouer mercredi" estimait Wullaert.

Un constat partagé par le coach, qui se projette déjà : "On va voir comment tout le monde se sent. Toutes les joueuses ont déjà joué dans ce tournoi. À voir qui sera frais mais jouer un match devant 25.000 spectateurs contre l'Angleterre, c'est un rêve."