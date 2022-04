Ivanka Trump a témoigné devant la commission d'enquête sur l'attaque contre le Capitole

Virginia Thomas, militante conservatrice et épouse du doyen des juges à la Cour suprême Clarence Thomas, a par exemple envoyé plus de 20 messages entre novembre 2020 et janvier 2021 à Mark Meadows, chef de cabinet de Donald Trump, l'implorant de bloquer la victoire de Joe Biden.

Le nom de Jared Kushner apparaît dans l'un d'eux, envoyé le 13 novembre.

Utilisation de canaux officieux ?

La presse américaine a également mis au jour un vide de près de huit heures dans les appels téléphoniques passés par Donald Trump depuis la Maison Blanche le 6 janvier 2021, notamment lors de la période pendant laquelle les manifestants forçaient l'entrée du Capitole.

Selon la commission, Donald Trump aurait pu utiliser des canaux officieux, comme des téléphones pré-payés difficilement traçables, ce que l'ex-président a fermement démenti.

La commission s'approche de la conclusion de son enquête et prévoit de tenir des auditions publiques au printemps. Elle veut à tout prix terminer son travail avant les élections de mi-mandat, en novembre. Si les démocrates perdent le contrôle de la Chambre lors du scrutin, elle risque d'être dissoute par les républicains.