Ivana Trump, la première épouse de Donald Trump, est morte de blessures accidentelles

Ivana Trump, la première femme de l'ancien président américain décédée jeudi, a succombé à des "blessures au torse causées par un impact", ont déclaré vendredi les autorités de médecine légale de New York.

Sa mort est accidentelle, ont-elles indiqué dans un communiqué, sans en préciser les circonstances.

Donald Trump avait annoncé jeudi qu'Ivana Trump, 73 ans, était décédée "chez elle à New York". Il avait salué la vie "formidable" de cette ancienne skieuse de fond et mannequin d'origine tchèque, qui fut son épouse de 1977 à 1992. Le couple avait eu trois enfants, Donald Jr, Ivanka et Eric.

Pas d'origine criminelle

Dans un communiqué à l'AFP, la police de New York avait dit s'être rendue à l'appartement d'Ivana Trump après un appel au numéro d'urgence 911 et l'avoir découverte "inconsciente et ne réagissant pas". Sa mort ne semblait pas être "d'origine criminelle", avaient déjà indiqué les forces de l'ordre.

Selon le New York Times, la police cherchait à vérifier si Ivana Trump avait chuté dans les escaliers de son domicile, situé dans un quartier huppé de Manhattan.

En octobre 2017, quelques mois après l'installation de Donald Trump à la Maison Blanche, Ivana Trump avait publié "Raising Trump" (Elever les Trump), livre où elle racontait avoir appris à ses enfants "la valeur de l'argent, à ne pas mentir, tricher ni voler, le respect des autres".

Après Ivana, Donald Trump a épousé l'actrice Marla Maples, avec qui il a eu une seconde fille, Tiffany. Il est marié depuis 2005 à Melania Trump, mère de Barron, 16 ans.