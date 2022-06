Ivan, une nouvelle vie, un nouveau boulot après avoir fui la guerre en Ukraine

Ivan (41 ans), son épouse et leur fils de 12 ans ont fui l’Ukraine. Hébergée à Jehay, la famille s’intègre progressivement. L’école à Huy pour le fils et un boulot rapidement trouvé pour Ivan. Il a été embauché par Néo-Lith, une PME de Trooz qui travaille la pierre et plus particulièrement la restauration de patrimoine, un créneau de niche où il manque cruellement de main-d’œuvre. Les patrons sont tellement contents quand ils trouvent un ouvrier qu’ils s’adaptent. C’est ainsi que la communication s’effectue par une application GSM, par geste et qu’Ivan bénéficie d’un petit véhicule pour se rendre au travail. L’espoir d’Ivan est de pouvoir continuer à travailler et trouver un logement pour lui et sa famille.