Ivan Sendetskiy, demi-finaliste du Concours Reine Elisabeth 2022

Né en 1996, Ivan Sendetsky a été diplômé de l’école de musique en 2011.

En 2014, il est diplômé du Conservatoire Rimsky-Korsakov de Saint Petersbourg, dans la classe d’Elena Dernova et d’Anatoly Nikitin, et il continue sa formation dans le même établissement.

Le violoncelliste a suivi des master classes données par David Geringas, Sergei Roldugin, Martti Rousi et Leonid Gorokhov.

Depuis quelques années, il se produit en tournée en Russie, et en Europe, à Genève, Zurich, Berne, Florence, Vienne et Stuttgart, seul ou avec un ensemble de violoncelliste dans une série de concerts organisés conjointement par le Conservatoire de Saint Petersbourg, et l’Université de musique de Berlin.

En tant que soliste, il a joué également avec le Mariinsky Orchestra, le Classica State Symphony Orchestra, les Soloists of Nizhny Novgorod chamber orchestra et le Tallinn Chamber Orchestra.

Depuis 2009, le violoncelliste a déjà remporté quelques prix, en Russie et en Estonie.

Retrouvez ses prestations lors des différentes épreuves du Concours