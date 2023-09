Ivan Provedel sur les traces de Sinan Bolat : 14 ans plus tard, un gardien marque de plein jeu en Champions League

Quatorze ans plus tard, Provedel a réédité cet exploit dans les mêmes circonstances. Le portier italien est ainsi devenu le 4e gardien de but à marquer dans la plus prestigieuse compétition européenne.

En plus de Bolat et Provedel, deux autres gardiens sont en effet parvenus à faire trembler les filets en Champions League. L’inimitable gardien allemand Hans-Jörg Butt a fait sensation dans la première décennie des années 2000 en marquant trois fois sur penalty. A chaque fois face à la Juventus (avec Hambourg en 2000, avec le Bayer Leverkusen en 2002 et avec le Bayern Münich en 2009).

L’autre portier à avoir marqué sur penalty est le gardien niégérian Vincent Enyeama. Buteur avec l’Hapoel Tel Aviv face à Lyon le 29 septembre 2010, Enyeama était le dernier gardien en date à avoir marqué en Ligue des Champions.