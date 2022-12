Des notes de jazz pour oublier le bruit des bombes. Julie Morelle accueille le pianiste Ivan Paduart qui s’apprête à partir en Ukraine pour y donner une série de concerts.

Apaiser la souffrance du peuple ukrainien avec une peu de rêve et de musique, c’est ce à quoi Ivan Paduart aspire après avoir été invité par le festival de jazz à Lviv, ville près de la frontière polonaise. Dans la foulée, le jazzman belge offrira aussi un concert à Rivne et à Ouman. A l’approche de ces 3 dates en Ukraine, Ivan Paduart explique :

J’ai eu plusieurs organisateurs au téléphone et je sens une grande excitation de leur part car ils sont ostracisés depuis 9 mois. Ils ne voient presque pas d’artistes étrangers, ils sont coupés du monde. Je sens une excitation, c’est contagieux et ça me fait plaisir.

Pour le pianiste, la musique instrumentale est par définition universelle et lui a permis de faire une multitude de voyages qu’il n’aurait pas fait en exerçant un autre métier. Une fois le vocabulaire et les codes du jazz acquis, des complicités et des liens peuvent se créer entre musiciens.

Ivan Paduart donnera aussi plusieurs concerts en Belgique dans le courant du mois. Le 8 décembre à Habay-la-Neuve, le 9 décembre à Comines et le 11 décembre à Geraardsbergen. Plus d’informations ici.