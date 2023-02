Ivan Paduart et Fabrice Deltenre au Confluent Jazz Festival, gagnez deux places

Ivan Paduart et Patrick Deltenre feront la part belle à leur troisième opus intitulé " Résilience ".

Jadis claviériste de Claude Nougaro, Paduart est l'un des jazzmen des plus importants de sa génération en Belgique. En 2018, il crée un duo complice avec Patrick Deltenre.

A 20 heures, Fabrice Alleman présentera son projet inspiré des mélodies de Chet Baker, avec Jean-Louis Rassinfosse à la contrebasse et Nicolas Andrioli au piano.

A 21 heures 15, Ivan Paduart et Patrick Deltenre proposent 12 titres de leur nouvel album qui! mettent en valeur leurs qualités d'improvisateurs.

Le 11 février à 20h au Delta à Namur. Gagnez deux places !

Plus d'informations : https://www.ledelta.be/evenements/confluent-jazz-fabrice-alleman-new-project-et-ivan-paduart-patrick-deltenre-quartet/