Ivan Leko attire Vadis Odjidja à Hajduk Split

Vadis Odjidja va poursuivre sa carrière à Hajduk Split, en Croatie. Le milieu de terrain de 34 ans a signé un contrat d’une saison avec une option pour une saison supplémentaire. Il arrive gratuitement de La Gantoise où il était arrivé en fin de contrat. "J’ai un très bon feeling avec ce club", a déclaré Odjidja sur le site du club. "Je n’ai entendu que des échos positifs".

Il y a disputé 204 matchs au cours des cinq dernières saisons (26 buts, 28 assists) et était devenu capitaine des Buffalos. Plus tôt dans sa carrière, l’ancien Diable Rouge (3 caps) a joué pour Anderlecht, Hambourg, le Club Bruges, les équipes anglaises de Norwich City et Rotherham, le Legia Varsovie et l’Olympiakos.



A Hajduk Split, vice-champion de Croatie, Odjidja aura Ivan Leko comme entraîneur et retrouvera sur le terrain le gardien Lovre Kalinic, avec qui il a joué à Gand.



Hajduk Split espère se qualifier pour la phase de groupes de la Conference League en passant par les tours préliminaires.