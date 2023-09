Ivan Jablonka : "Jean-Jacques Goldman a proposé des voies d’émancipation"

Pour Ivan Jablonka, notre époque assiste à ce qu’il appelle "la fin du Goldmanisme", qu'il définit comme ceci :

C'est à dire l'esprit de rassemblement, de tolérance, de fraternité minoritaire que Jean-Jacques Goldman a incarné à la fin du XXᵉ siècle.

Une fin qui coïncide avec la disparition de la social-démocratie, "à l’article de la mort" depuis près de vingt-ans. 2002, c’est l’année où Lionel Jospin, Premier ministre français et candidat à l’élection présidentielle, se retire de la vie publique après la débâcle du parti socialiste face au Front national (ndlr, désormais connu sous le sigle RN) qui voit Jean-Marie Le Pen accéder au second tour face à Jacques Chirac, le président sortant. 2002, c’est aussi l’année où Goldman renonce à la scène.

"Le fait que Goldman et Jospin se soient retirés de l'espace public et de la vie publique la même année, je crois que ça a quelque chose du symbole" nous dit Ivan Jablonka. Mais loin des yeux ne veut pas nécessairement dire loin du cœur… Pour preuve, Jean-Jacques Goldman reste une des figures phares de la Francophonie alors même que, pour Ivan Jablonka, notre époque est à contre-courant de celle qu’incarne Goldman, à savoir celle d’ "un universalisme minoritaire". Universalisme qui aurait laissé la place aujourd’hui à "des formes d’assignation identitaire". Des chansons "Vivre cent vies" et "Né en 17 à Leidenstadt" (où un juif se demande ce qu'il aurait fait dans l'Allemagne des années 30 et une femme noire ce qu'elle aurait fait à Johannesburg, dans l'Afrique du Sud de l'apartheid), Ivan Jablonka pense qu’elles "apparaîtraient de nos jours comme courageuses et même presque choquantes". Des chansons populaires qui pourtant façonnent notre identité collective qu’Ivan Jablonka n’hésite pas à baptiser de "nation Goldman".