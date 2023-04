Ivan Ilic rend hommage à Joseph Jongen à travers deux cycles de préludes

D’origine serbe, de nationalité américaine mais établi en France depuis pas mal d’années – il s’est notamment formé auprès de Christian Ivaldi, François-René Duchâble et Jacques Rouvier – le pianiste Ivan Ilic (qu’on ne confondra pas avec le footballeur du même nom) témoigne d’un certain goût pour les sentiers moins fréquentés. Après des disques consacrés à des œuvres de Leopold Godowski, Morton Feldman ou Anton Reicha, le voici dans les préludes de Joseph Jongen, l’année même où l’on commémore le cent cinquantième anniversaire de sa naissance et le septantième de sa mort – le compositeur wallon était l’exact contemporain de Rachmaninov, mais vécut dix ans de plus.

Le disque réunit à bon escient deux cycles de préludes que séparent près de deux décennies. D’une durée de deux à cinq minutes, les treize préludes de l’opus 69 (1922) jouent la carte de la diversité, de tempo, de caractère et même de titre – car chacun en a reçu un, de Inquiétude à Airs de fête en passant par Eau tranquille ou Papillons noirs. Composé en 1940 et 1941, les " 24 petits préludes dans tous les tons " opus 116 sont plus courts (une à deux minutes) et agencés en douze groupes de deux, un en majeur et l’autre dans la même tonalité mineure. Et s’ils ne portent pas tous un titre distinct de leur caractère, ils ne témoignent pas moins d’un même souci de diversité. Un souci qu’Ilic respecte à merveille, donnant à chaque pièce sa couleur propre et une véritable substance.

CD Chandos