Ivan Alechine, Mexico solo, au Musée de la Photo à Charleroi.

Dans la communauté huichol, la tradition et le monde contemporain se mêlent et se heurtent. Les habits traditionnels voisinent avec une serviette de bain à l’effigie de Blanche Neige. La bombe Monsanto participe aux travaux des champs à côté du bâton de semences. Une photo rappelle la scène de L’Angélus dans le célèbre tableau de Millet. L’acculturation opère dans un Mexique où l’exode conduit les paysans dans les villes. Dans le District Fédéral de la ville de Mexico, des immeubles en verre aux fenêtres quadrillées cachent la précarité des familles qui organisent leur bric-à-brac de survie, loin de leurs origines paysannes et de leurs traditions ancestrales.

Mexico solo, Ivan Alechine, Musée de la Photographie, Charleroi, jusqu’au 22 janvier 2023.

Ivan Alechine au micro de Pascal Goffaux.