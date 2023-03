Ittre : les sinistrés des terribles inondations de 2010 et 2014 plutôt rassurés par la zone d’immersion temporaire inaugurée de samedi

La nouvelle ZIT inaugurée ce samedi, après un an de travaux, est un des chaînons importants du dispositif anti-inondations. Soutenue par la Région wallonne, financée par l’Europe (via le projet "Life Belini"), la province du Brabant wallon et la commune d’Ittre, cette ZIT aura coûté plus cher que les 693.000 euros précédemment annoncés. "On en est à 863.000 euros", précise le bourgmestre, Christian Fayt. "L’Europe apporte 200.000 euros, la province 230.000 et la commune, le solde. Cette ZIT est complémentaire aux autres. La lutte contre les inondations, c’est vraiment un partenariat trans-communal. Pour être efficace, il faut agir en amont et pas seulement localement. Car les intempéries et les crues n’ont pas de frontières".

Dispositif sans frontières

Ce travail global est pris en considération depuis plusieurs années par différentes instances. Communes, provinces, régions et institutions européennes y prennent part. "Au niveau européen, le Projet Life Belini (BELgium INItiative) vise l’amélioration de la qualité des cours d’eau du bassin de la Senne et de la Dyle dans les trois Régions belges, ainsi que la lutte contre les inondations via la création de ZIT, surtout dans la partie wallonne de ce projet-ci", explique Sophie Marée, coordinatrice locale, par ailleurs membre du Contrat de Rivière Senne. "Ce projet européen a débuté en 2017 et doit se terminer en 2026. Sur le territoire d’Ittre, il y a deux dispositifs. Mais il y en a déjà d’autres, ailleurs, dans d’autres communes du bassin de la Senne. Le tout permet de retenir d’importantes quantités d’eau et d’exercer un effet tampon pour réduire les risques d’inondations".

Depuis 2010, suite aux inondations, une vingtaine de ZIT ont été aménagées dans le bassin de la Senne. "Mais il en reste d’autres à créer", précise Sophie Marée.

Parmi les prochains projets : la ZIT de Baudémont, également dans la commune d’Ittre. Située sur le parcours du Ry de Baudémont, cette ZIT en est encore au stade de projet. Mais elle devrait, selon le bourgmestre, se concrétiser dans les deux prochaines années. En tout cas, avant la fin 2026, dernière année du projet européen Life Belini.