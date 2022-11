Ittre : le jardin d’Eve, une forêt-jardin regorgeant de fruits et de fleurs cultivés en permaculture

En 2017, une prairie à chevaux de 35 ares située à Ittre a permis l’éclosion d’un beau projet familial. Ami des arbres, Damien s’est toujours ressourcé dans son jardin. Ophélie est passionnée depuis l’enfance par les fleurs sauvages. Ensemble, ils ont créé une forêt-jardin "Le jardin d’Eve" qui regorge de fruits, plantes à tisanes, légumes et autres produits transformés. Les plantes issues de leur production sont cultivées en permaculture selon des pratiques respectueuses de la terre, des végétaux, des animaux et des hommes.

Dans un premier temps, des arbres hautes-tiges et des haies ont été plantés en forme de fer à cheval afin de capturer les rayons du soleil tout en protégeant les cultures fruitières des vents froids et dominants. Une technique permettant d’élever la température moyenne du site de 1 à 2 degrés, évitant de voir les fleurs des fruitiers précoces se faire brûler par les dernières gelées et rendant les futures productions moins sensibles aux extrêmes climatiques. Ensuite les sept strates que l’on retrouve dans les forêts sauvages ont été incorporées, c’est-à-dire hautes-tiges, mi-tiges, basses-tiges, arbustes, plantes grimpantes, plantes couvrantes et plantes racines. Une mare constitue réserve d’eau tempérée pour les arrosages et permet d’accueillir une grande biodiversité qui aide à lutter naturellement contre les maladies ou les insectes ravageurs et envahisseurs, sans avoir recours aux pesticides.