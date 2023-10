ITF Reims : Alison Van Uytvanck remporte son premier match après huit mois d'absence

Pour son retour à la compétition, Alison Van Uytvanck s'est imposée au premier tour du tournoi de tennis ITF de Reims, une épreuve sur surface dure dotée de 25.000 dollars mardi en France.

Après huit mois d'absence pour se remettre d'une blessure au dos, la joueuse de Grimbergen, 29 ans, redescendue au 362e rang mondial, a battu en entrée la jeune Néerlandaise de 19 ans, Anouk Koevermans, 474e au classement WTA. La partie a duré 2 heures 18 minutes et s'est achevée sur le score de 6-3 et 7-5. Alison Van Uytvanck n'avait plus joué depuis sa défaite contre la Croate Petra Martic au deuxième tour du tournoi WTA 250 de Linz le 9 février. La joueuse belge, qui était alors 76e mondiale, a ensuite souffert d'une double hernie dans le bas du dos, qui l'a écartée des courts pendant huit mois. Alison Van Uytvanck, quart de finaliste à Roland-Garros en 2015 et victorieuse de cinq titres en simple, pourra revenir à son rythme sur le circuit, puisqu'elle bénéficie d'un classement protégé - moyenne du classement de la joueuse lors des trois premiers mois de son indisponibilité - qu'elle pourra utiliser lors de huit tournois sur une période d'un an. Au deuxième tour (8e de finale) à Reims, Alison Van Uytvanck sera opposée soit à la Tchèque de 22 ans Anna Siskova (N.5/WTA 236), soit à la Russe, issue des qualifications, Marina Melnikova (WTA 643), 34 ans. Une autre Belge, Magali Kempen (WTA 87), 25 ans, est inscrite aussi en simple à Reims où elle est tête de série N.4. En double également, associée à la Lettone Diana Marcinkevica (N.3), Magali Kempen a franchi le cap du premier tour en écartant une autre Belge Ema Kovacevic, qui faisait la paire avec la Française Liv Boulard, sur le score de 6-3, 6-2.