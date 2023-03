ITF : Gilles Arnaud Bailly remporte sa première victoire professionnelle à Antalya

Gilles Arnaud Bailly s'est imposé en finale du tournoi de tennis ITF d'Antalya, une épreuve sur terre battue dotée de 15.000 dollars, dimanche en Turquie.

Le jeune liégeois (ATP 974), 17 ans, a battu l'Allemand Peter Heller (N.8), 30 ans, 591e à l'ATP, - 6-3, 4-6 et 7-5 - pour décrocher sa première victoire professionnelle au bout de 3 heures de match. C'était la deuxième finale sur le circuit professionnel ITF pour Gilles Arnaud Bailly battu la semaine dernière dans un premier ITF 15.000 à Antalya.

Ex-numéro 1 mondial chez les juniors, désormais numéro 3, Gilles Arnaud Bailly, champion d'Europe U18 et finaliste à Roland Garros juniors l'an dernier, est passé sur le circuit ITF. Pensionnaire du TC Visé et qui s'entraine à la Wilson Academy à Hasselt, il ne disputera plus de tournois juniors hormis peut-être en Grand Chelem.

C'était le premier N.1 belge au classement mondial chez les juniors depuis Kimmer Coppejans il y a plus de dix ans, en juillet 2012 après avoir remporté Roland-Garros juniors. Chez les filles, Kirsten Flipkens avait été numéro 1 mondiale juniore en 2003 et 2004.