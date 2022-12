Italie : Un rugbyman d'origine guinéenne reçoit une banane pour Noël de la part de ses coéquipiers

L'affaire fait scandale depuis mercredi : le rugbyman italien d'origine guinéenne Cherif Traorè a révélé avoir reçu une banane pourrie lors d'un échange de cadeaux de Noël entre coéquipiers de club Benetton de Trévise. Une enquête a été ouverte.

L'athlète de 28 ans a dénoncé un acte raciste sur son compte Instagram ce mercredi. Alors qu'il participait à une remise de cadeaux anonymes entre coéquipiers, il explique avoir reçu un "cadeau" auquel il ne s'attendait pas.

Comme si tout était normal

"Hier, quand c'était mon tour, j'ai trouvé une banane dans mon cadeau, raconte le rugbyman. Une banane pourrie, dans un sac mouillé. Outre le fait de trouver le geste offensant, ce qui m'a le plus blessé, c'est de voir la plupart de mes compagnons présents rire. Comme si tout était normal".

Contacté par l'AFP, le club Benetton de Trévise a confirmé que la banane avait été offerte par un joueur de l'équipe et non par un membre du staff. La Fédération italienne de rugby (FIR) et le club ont annoncé l'ouverture d'une enquête, ainsi que la suspension provisoire du joueur.

D'ailleurs, le club a publié sur Twitter une vidéo de Cherif Traorè expliquant avoir reçu des excuses de la part de ses coéquipiers. "Nous avons clarifié la situation et mon coéquipier qui m'a fait la plaisanterie ne l'a pas fait par méchanceté, détaille-t-il. Il a compris son erreur".

Dénoncer pour ne plus subir

Cherif Traorè a depuis reçu de nombreux messages de soutien, il a d'ailleurs expliqué être habitué à devoir faire bonne figure face à des blagues racistes. Mais cette fois-ci, il a voulu dénoncer et "ne pas rester silencieux afin que des incidents comme celui-ci ne se reproduisent plus".

De son côté, le club a rappelé sa "ferme condamnation de toute expression de racisme". Le United Rugby Championship (URC), le championnat des provinces écossaises, irlandaises, galloises et italiennes, a indiqué avoir demandé au club de lui fournir un rapport complet sur l'incident et les mesures disciplinaires qui seront prises par le club.