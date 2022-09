Italie : un responsable de Fratelli d'Italia dans la tourmente après un salut "romain"

Ce responsable à la Sécurité de la Région Lombardie dont Milan est le chef-lieu assistait aux obsèques d'une figure de la droite néo-fasciste italienne, Alberto Stabilini, qui était également son beau-frère.

Selon lui, il s'agit d'une "tradition militaire et non d'un salut fasciste". "Quand on prête allégeance à la République italienne en tant que militaire, le serment impose de jurer avec un salut à bras tendu. Et ce seraient tous des fascistes? Non. C'est la même chose", a-t-il encore expliqué, soulignant que le défunt avait été soldat.

"Le fascisme est mort et enterré: le communisme, lui, demeure", a-t-il conclu, interrogé par l'agence Ansa.

Pour le président de la Région Lombardie, Attilio Fontana, membre de la Ligue qui se présente aux élections en coalition avec FdI et Forza Italia de Silvio Berlusconi, "ce sont des comportements qui ne font pas partie de notre vision des choses".

L'ancien Premier ministre de centre-gauche Matteo Renzi a condamné un geste "totalement répréhensible". Pour autant, a-t-il ajouté, "il n'existe pas de risque fasciste dans ce pays".