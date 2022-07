Italie : un incendie provoque un important nuage de fumée noire au-dessus de Rome

Au-dessus de différents quartiers de Rome, le ciel était à nouveau sombre ce week-end. La cause : un violent incendie qui s'est déclaré samedi dans l'est de la capitale italienne.

Le feu a commencé dans un parc et s'est propagé à plusieurs cimetières de voitures. Un grand panache de fumée noire était visible dans toute la ville. Quatre bâtiments ont été évacués par précaution.

Selon les médias italiens, 130 familles y vivent. Il a été conseillé aux autres habitants du quartier de garder les portes et les fenêtres fermées et de porter un masque buccal dans la rue. Il est possible que la fumée des cimetières de voitures ait été toxique.