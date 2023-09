Italie : près d’un an après son entrée en fonction, le gouvernement Meloni vivement critiqué pour sa gestion de la crise migratoire

"Ce gouvernement veut arrêter les départs illégaux (d’Afrique) et briser le trafic d’êtres humains" en Méditerranée, affirmait Giorgia Meloni, lors de son discours de politique générale en octobre 2022. "Peut-être que la chose la plus importante" à faire est "d’éliminer les causes qui poussent les migrants, surtout les plus jeunes, à abandonner leur terre, leurs racines culturelles, leur famille pour chercher une vie meilleure en Europe. Nous n’avons nullement l’intention de remettre en cause le droit d’asile pour ceux qui fuient les guerres et les persécutions. Tout ce que nous voulons faire en matière d’immigration, c’est empêcher les passeurs de faire la sélection pour entrer en Italie", clamait la cheffe du gouvernement, fraîchement élue.

Près d’un an plus tard, la promesse est loin d’être tenue. Le gouvernement italien a certes mis des bâtons dans les hélices des navires humanitaires. Ces derniers jours, trois bateaux ont été immobilisés, en vertu d’une loi adoptée cette année. Celle-ci impose aux navires de se rendre aussi vite que possible dans un port italien après une action de sauvetage au lieu d’en réaliser plusieurs à la suite. En plus d’être contraint à être immobilisés, les ONG se sont vues infligées des amendes salées, allant jusqu’à 10.000 euros.

L’objectif de cette loi est de faire baisser le nombre d’arrivées de migrants sur les côtes italiennes. Pourtant, les migrants sauvés par les embarcations humanitaires ne représentent qu’une petite partie du nombre total d’arrivées. De plus, une étude récente, publiée dans Scientific Reports, affirme que les opérations de sauvetage n’encouragent pas les migrants à faire la traversée de la Méditerranée. Selon les auteurs, les opérations de sauvetage sont une réponse à des vagues de migration existantes et pas une cause. Ce qui pousse les personnes à faire la traversée, ce sont plutôt les conditions économiques, les conflits et les catastrophes naturelles dans leur pays d’origine. En clair, en ciblant les bateaux de sauvetage, le gouvernement d’extrême droite ne s’attaque pas au cœur du problème.