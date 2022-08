Italie : pourquoi les élections législatives du 25 septembre sont-elles importantes pour l’Europe ?

Quant à Forza Italia, le parti guidé par un Silvio Berlusconi de 85 ans et aspirant à la présidence du Sénat, la position par rapport à l’Europe est plus claire. Forza Italia est membre du Parti Populaire Européen (PPE), le même parti auquel appartient la présidente de la Commission Ursula Von Der Leyen.

"Forza Italia a clairement une position plus européiste par rapport aux autres partis. Il s’agit tout de même d’un parti de droite libérale et conservatrice traditionnelle. En Italie, le parti a été parfois ambigu à l’égard du Plan de relance, mais il ne dévie pas beaucoup de cette ligne", commente Giulia Sandri.



"Un autre élément est à prendre en compte", enchaîne la politologue. "Il tient à la gestion de la politique après la formation du gouvernement : Forza Italia et la Ligue sont habitués à faire partie des hautes sphères de la politique et possèdent des équipes rodées, ce qui manque à Fratelli d’Italia. En revanche, les partis de Salvini et celui de Meloni, Fratelli d’Italia, ont de très bonnes relations avec les autres formations de droite en Europe. Il suffit de savoir que l’époux de Marion Marechal Le Pen est le bras droit de Giorgia Meloni. Il est donc envisageable que Fratelli d’Italia, même s’il n’a pas l’expérience des deux autres partis, s’organise et créé des synergies avec ses homologues étrangers."

Entre-temps, même si la coalition de droite/extrême droite est tout en haut dans les sondages, il ne faut pas oublier ses relations dangereuses avec la Russie : alors que Giorgia Meloni rappelle ses positions pro-Otan, Matteo Salvini et Silvio Berlusconi la mettent dans un certain embarras. Silvio Berlusconi cherche à faire oublier ses années d’amitié et de proximité avec Vladimir Poutine, auxquelles l’Italie doit sa dépendance au gaz russe. Matteo Salvini, quant à lui, se fait discret sur la question. Pourtant, ses liens avec Moscou sont en train de réémerger dans les médias.