Italie, Portugal, Pologne... : mode d'emploi des barrages européens pour la Coupe du Monde

Seule la voie C se déroulera comme prévu : l'Italie affronte tout d'abord la Macédoine du Nord ce jeudi à Palerme, alors que Portugal rencontre la Turquie à Porto.

Les 2 pays vainqueurs se rencontreront en finale mardi (au Portugal ou en Turquie, selon la nation qualifiée) mais on l'a compris depuis le tirage : il sera impossible d'avoir l'Italie ET le Portugal à la Coupe du Monde. Au mieux, une de ces deux grosses nations sera qualifiée. Dans le pire des cas, ni le champion d'Europe en titre, ni l'équipe de Cristiano Ronaldo n'ira au Qatar.

Dans la voie B, la Pologne est déjà en finale. Robert Lewandowski et ses partenaires devaient affronter la Russie, écartée par l'UEFA et la FIFA. La Pologne attend donc d'ores et déjà son adversaire, la Suède de Zlatan Ibrahimovic ou la Tchéquie qui s'affrontent ce jeudi en demi-finale à Solna (près de Stockholm).

Et puis, il y a la voie A. Où l'Ukraine peut encore espérer se qualifier. Initialement prévue ce jeudi contre l’Écosse, la demi-finale des Ukrainiens a été reportée au mois de juin (pendant la fenêtre internationale où d'autres équipes joueront en Ligue des Nations), alors que l'autre demi, Pays de Galles-Autriche, se dispute bien ce jeudi à Cardiff. La finale de cette voie sera disputée dans la foulée de la demi-finale Ecosse-Ukraine, en juin également. Mais le qualifié via cette voie restera donc un point d'interrogation lors du tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde, le 1er avril prochain.

A noter que les barrages de la zone Afrique sont aussi disputés cette semaine. Les qualifiés africains seront connus mardi. Les autres confédérations terminent leurs phases éliminatoires, alors que l'Argentine et le Brésil (Confédération sud-américaine, CONMEBOL) ; l'Iran et la Corée du Sud (Confédération asiatique), et bien sûr le Qatar (pays organisateur) sont déjà qualifiés.