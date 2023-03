Italie : manifestation à Milan contre des restrictions aux droits de parents homosexuels

"C’est un pas en arrière évident d’un point de vue politique et social, et je me mets à la place de ces parents qui pensaient pouvoir compter sur cette possibilité à Milan", a déclaré Beppe Sala dans un podcast, assurant qu’il ne s’avouait pas vaincu.

Fabrizio Marrazzo du Parti Gay a affirmé qu’une vingtaine d’enfants attendaient d’être enregistrés à l’état-civil à Milan et condamné la fin de cette possibilité comme "injuste et discriminatoire".

Elly Schlein, récemment élue à la tête du Parti démocrate de centre gauche, faisait partie des figures de l’opposition présentes à la manifestation de samedi.

Depuis son arrivée en 2022 au pouvoir, la Première ministre Giorgia Meloni a fortement mis l’accent sur les valeurs familiales traditionnelles. "Oui aux familles naturelles, non au lobby LGBT !", avait-elle déclaré avant son élection à la tête d’une coalition de droite.