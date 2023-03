Italie : les secrets de Matteo Messina Denaro, le dernier parrain de Cosa Nostra

Dans la ville, ceux qui ont vraiment croisé Messina Denaro ces derniers mois ont tous choisi de se taire, le maire Enzo Alfano refuse cependant de parler d’Omerta. "C’est la peur, les mafieux gouvernent sur la peur, ils sont un petit nombre mais avec la peur ils conditionnent la masse", explique le maire qui aimerait maintenant faire de sa ville un vrai symbole de l’anti-mafia.

"Nous devons travailler pour changer les mentalités, la société civile doit décider de quel côté elle veut aller, car dans les zones grises, la mafia s’installe. Mais l’État doit être plus présent, car à cause de la mafia, les entreprises qui offrent des emplois n’existent pas sur ce territoire, et quand les gens sont sans emploi ils tombent facilement sous l’emprise des mafieux !"