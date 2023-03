Italie : les moutons mis à contribution pour préserver le paysage sur le site des ruines de Pompei

Les moutons sont de retour sur le site antique de Pompei, en Italie. Ceux-ci avaient disparu du paysage depuis la découverte des célèbres ruines, mais ils sont importants pour désherber naturellement les allées et les alentours du site de manière écologique.

En effet, leur présence n’a pas été organisée uniquement pour faire joli. S’ils sont là, c’est aussi pour préserver la ville antique et le travail des archéologues qui continuent à la fouiller. "Si l’herbe et d’autres plantes poussent dans ou sur les anciens murs et maisons, c’est un problème. Nous essayons donc d’avoir une approche durable de l’ensemble de l’environnement afin aussi d’éviter d’utiliser des substances pour éviter que des plantes poussent", nous explique Gabriel Zuchtriege, directeur du parc archéologique de Pompéi.