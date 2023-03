Italie : les eurodéputés condamnent la décision de ne plus enregistrer à l’état-civil des enfants de couples homosexuels à Rome

Le Parlement européen a condamné les instructions données récemment par le gouvernement italien ultraconservateur à la mairie de Milan de ne plus enregistrer à l’état-civil des enfants de couples homosexuels, et l’invite "à annuler immédiatement sa décision".

Les eurodéputés s’inquiètent du fait que "cette décision s’inscrit dans le cadre d’une attaque plus large contre la communauté LGBTQIA + en Italie".

Dans un amendement présenté par le groupe Renew Europe (centristes et libéraux), ils estiment que cette décision "entraînera inévitablement une discrimination à l’encontre non seulement des couples de même sexe, mais aussi et principalement de leurs enfants". Ils estiment par ailleurs que cette action "constitue une violation directe des droits de l’enfant, tels qu’ils sont énumérés dans la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989".