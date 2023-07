Italie : le réchauffement climatique et la vague de chaleur affectent aussi la pêche en mer et les plages

L’Italie subit un pic des vagues de chaleur qui touche l’Europe du Sud, avec des pointes de mercure ayant atteint 40°C à Rome et à 39°C à Cagliari, en Sardaigne. Dans les Pouilles, le réchauffement climatique a un impact visible sur la faune aquatique, avec l’arrivée de poissons en provenance de l’Océan indien.

Des poissons voraces des mers chaudes que les pêcheurs n’arrivent pas à capturer : "Ce sont des poissons qui sont arrivés de l’Océan indien. Avant, il n’y en avait pas beaucoup ! On remarque que des poissons comme le tassergal domine désormais les eaux ici. Il attaque les bancs de sardines et d’anchois ainsi que les plus petits poissons. Et on a de plus en plus de poissons prédateurs comme ceux-là ! Le problème, c’est qu’on ne sait pas trop comment les capturer ! "