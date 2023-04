Italie : le gouvernement Meloni part en croisade contre les familles homosexuelles

Et cette dernière a décidé de lancer sa croisade conservatrice contre les familles homosexuelles. En réalité, la loi italienne ne prévoit pas que les couples LGBTQI + aient des enfants. La procréation médicalement assistée n’est légale et autorisée que pour les seuls couples hétérosexuels. Les lesbiennes ne peuvent avoir accès aux banques de sperme et le recours aux mères porteuses est tout simplement interdit en Italie, comme l’adoption pour les couples homosexuels.

Résultat, ils doivent obligatoirement se rendre à l’étranger s’ils veulent un enfant… et jusqu’ici, les bourgmestres progressistes acceptaient d’inscrire ces enfants dans les registres de l’état civil avec le nom des deux parents : les deux pères ou les deux mères. Mais une circulaire du ministère de l’intérieur vient d’annoncer l’interdiction de le faire, pour respecter un arrêt de la Cour de cassation, ce qui a ouvert un virulent débat politique.