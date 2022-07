Italie : le gouvernement Draghi suspendu à un fil

En Italie, des sénateurs du Mouvement 5 étoiles refusent la confiance au gouvernement. Une décision qui pourrait faire démissionner le Premier ministre Mario Draghi.

Le décret " Aiuti " alloue 23 milliards d’euros aux familles et aux entreprises face à l’inflation. Il prévoit aussi des pouvoirs spéciaux pour le maire de Rome, nécessaires afin de construire un incinérateur dans la capitale. Or, le M5S s’oppose à cet incinérateur coûteux et polluant selon lui. Malgré l’opposition du parti, le gouvernement a quand même atteint le nombre des voix nécessaires pour approuver le décret (172 oui, 39 non).