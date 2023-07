Italie : la justice estime que toucher les fesses d’une adolescente "moins de dix secondes" ne constitue pas une infraction

Que dit le droit belge sur ce genre d’infractions et qu’elles peuvent être les conséquences psychologiques d’un tel acte ? Selon Miriam Ben Jattou, juriste et directrice de l’association Femmes de Droit, le sexagénaire a commis, dans le cadre du droit belge, une atteinte à l’intégrité sexuelle : "La loi dit que c’est un acte à caractère sexuel sur une personne non consentante, avec ou sans l’aide d’une autre personne. Dans ce cas, l’homme a mis la main aux fesses, qui est considérée, au sens du droit, comme un organe sexuel au même titre que les organes génitaux, les seins et la bouche. De plus, elle n’était pas consentante. Toutes les caractéristiques de l’atteinte à l’intégrité sexuelle sont donc remplies et cela devrait mener à une condamnation de l’auteur".

Il est également important de préciser que la personne qui a commis l’acte doit l’avoir fait volontairement mais pas forcément avec une intention sexuelle. En résumé, ce qui doit être volontaire est le fait de commettre l’acte, pas que l’acte soit commis avec une intention sexuelle. "Heureusement ! Car l’immense majorité des agressions sexuelles ne sont pas des agressions dont le but est de retirer du plaisir sexuel de la part de l’agresseur. Ce sont des agressions qui sont faites dans le but de dominer la victime", précise la juriste.

Pire, Miriam Ben Jattou ajoute que le fait que l’acte ait été commis par une personne ayant un statut d’autorité par rapport à la victime aurait pu constituer une circonstance aggravante dans l’affaire : "Dans ce cas, c’est un agent d’entretien et pas un professeur, mais ça reste un adulte dans son école alors que la victime est mineure".